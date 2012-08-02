У Києві подорожчала оренда квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в липні 2012 року зросла на 2,04% (13 дол.) – до 649 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дніпровський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 406 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою в 636 дол./місяць.

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 636 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 816 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 958 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 541 дол., 2-кімнатних – на 26 дол., до 892 дол., 3-кімнатних – на 15 дол. – до 1049 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 409 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 522 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 750 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 504 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 617 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 767 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 14 дол. – до 463 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 614 дол., 3-кімнатних – на 28 дол., до 744 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 424 дол., 2-кімнатних – на 18 дол., до 579 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 737 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол., до 408 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 541 дол., 3-кімнатних – на 16 дол., до 691 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 406 дол., 2-кімнатних – на 9 дол., до 557 дол., 3-кімнатних – на 11 дол. – до 663 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол., до 406 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 512 дол., 3-кімнатних – на 9 дол., до 628 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 13 дол. – до 423 дол., 2-кімнатних – на 7 дол., до 544 дол., 3-кімнатних – на 13 дол., до 690 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за січень-червень 2012 року зросла на 11,58% (66 дол.) – до 636 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.