В Україні запропоновано альтернативу ОСББ

В Україні запропоновано альтернативу об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, що передбачає модель управління житловим будинком без створення юридичної особи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку модель було представлено ​​в межах презентації концепції законодавчих ініціатив для реформування та модернізації житлового сектора України в ході засідання Комітету з галузевих реформ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Як повідомила партнер юридичної фірми «Бейкер і Макензі», що розробила дану концепцію, Ліна Немченко, пропонується внести зміни до Законів України «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про житлово-комунальні послуги», «Про реєстрацію речових прав на нерухомість та їх обтяжень», а також до Цивільного кодексу з метою створення ефективного власника житлового фонду, а також забезпечення конкуренції на ринку ЖКГ.

Партнер «Бейкер і Макензі» відзначила, що за 11 років існування ОСББ та ЖБК керують лише 23% житлового фонду України. При цьому в більшості випадків житловими будинками, в яких створені ОСББ, управляють органи місцевого самоврядування.

За її словами, концепція передбачає існування двох моделей управління житловим фондом - оновлених ОСББ, питання створення і функціонування яких будуть спрощені, а також управління житловими будинками без створення юридичної особи.

Перший варіант передбачає автоматичну і обов'язкову участь у створюваних ОСББ. Пропонується, щоб ОСББ створювалися понад 50% власників квартир з обов'язковим повідомленням усіх співвласників приміщень у будинку.

Планується, що голосування під час прийняття рішень ОСББ буде відбуватися пропорційно до площі, а не поквартирно. Витрати членів ОСББ можуть розподілятися як пропорційно до площі приміщення в будинку, так і поквартирно, і відповідно до кількості мешканців квартири.

Також передбачається, що співвласники будинку повинні нести відповідальність (солідарну, відповідно до своєї частки, яка визначається пропорційно до площі квартири в будинку) за зобов'язаннями ОСББ.

Планується, що житлові будинки, в яких ОСББ не створено, можуть управлятися без створення юридичної особи. Для такої форми управління буде необхідна згода більше 50% власників площ. Передбачається, що така модель створюється тільки для вибору управителя будинку, який буде вибирати постачальників житлово-комунальних послуг і при необхідності зможе брати кредити на ремонт або модернізацію будинку, для визначення обсягу послуг і контролю якості їх надання.

Передбачається, що голоси під час прийняття рішень розподіляються пропорційно площі приміщень. Для прийняття рішення необхідно, щоб проголосувало більше 50% площ. При цьому для укладення договору з керуючою компанією обирається представник від житлового будинку.

У цій моделі також заплановано передбачити відповідальність співвласників будинку перед третіми особами, яка, як і розподіл витрат, визначається пропорційно до площі квартир. Передбачається, що договори на надання житлово-комунальних послуг будуть індивідуальними з кожним співвласником будинку.

При цьому в обох варіантах рішення даних органів будуть обов'язковими для всіх співвласників квартир у будинку.

Л.Немченко зазначила, що «оновлене» ОСББ буде більш ефективним управителем, оскільки зможе бути безпосереднім учасником господарської діяльності (ОСББ може керувати будинком самостійно, без залучення керуючої компанії, а також брати кредити на ремонт будинку).

«Перевагою альтернативної моделі без створення юридичної особи є простота ... Не потрібно державна реєстрація, менше контактів з контролюючими органами, менше звітності, система простіше. Для більш інертних співвласників, напевно, ця модель була б легшою і прийнятнішою», - вважає вона.

Крім того, концепцією передбачається, що інформація в реєстрі про співвласників і площі квартир в будинку для всіх членів ОСББ повинна бути відкритою. Також відкритою пропонується зробити і інформацію про господарську та фінансову діяльність ОСББ та форми управління без створення юридичної особи.

У змінах до законодавства планується передбачити договірну основу, відповідальність і свободу ціноутворення професійних керівних компаній.

Л.Немченко зазначила, що в серпні компанія «Бейкер і Макензі» має намір представити законопроекти у сфері управління житловим фондом.

Міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк, підтримавши розробку концепції, висловив думку, що її необхідно об'єднати з іншими науково-технічними розробками в цій сфері інших донорських організацій.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Мінрегіон і Міжнародна фінансова корпорація уклали Меморандум про співпрацю, в рамках якого МФК взяла на себе зобов'язання з фінансування послуг юридичної компанії, яка розробить зміни до законодавства з управління житлом. У квітні-травні 2012 року юридична фірма «Бейкер і Макензі» стала переможцем тендеру з розробки змін до законодавства з управління житлом.