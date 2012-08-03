Вартість землі в передмісті Києва у липні знизилася на 0,68%

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво у липні 2012 року знизилася на 0,68%, або 21 дол., - до 3 080 дол. за сотку, повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1 009 дол./сотку, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу склала 4 564 дол./сотку.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 1,11% (51 дол.) - до 4 564 дол./сотку, Броварському - на 1,18% (29 дол.) - до 2 428 дол./сотку, Бородянському - на 0,71% (11 дол.) - до 1 532 дол./сотку, Васильківському - на 1,39% (27 дол.) - до 1 920 дол./сотку, Бориспільському - на 1,43% (48 дол.) - до 3 308 дол./сотку.

При цьому зростання вартості землі відбувся в Баришівському районі - на 0,98% (11 дол.) - до 1 139 дол./сотку, Макарівському - на 1,38% (23 дол.) - до 1 686 дол./сотку, Обухівському - на 1,17% (47 дол.) - до 4 051 дол./сотку, Переяслав-Хмельницькому - на 1,51% (15 дол.) - до 1 009 дол./сотку, Білоцерківському - на 1,54% (18 дол.) - до 1 188 дол./сотку, Вишгородському - на 0,85% (25 дол.) - до 2 974 дол./сотку, Фастівському - на 1,01% (11 дол.) - до 1 097 дол./сотку, Іванківському - на 0,92% (10 дол.) - до 1 095 дол./сотку, Кагарлицькому - на 0,57% (8 дол.) - до 1 412 дол./сотку.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в січні-червні 2012 року знизилася на 6,49%, або 215 дол., - до 3 099 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.