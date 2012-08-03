Опосередкована вартість будівництва житла в Україні становить 5142 грн/кв.м

Опосередкована вартість будівництва житла в Україні станом на 1 липня 2012 року становить 5142 грн/кв. м.

Про це йдеться у наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (№ 387 від 27 липня п.р.), розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з наказом, міністерство затвердило і рекомендує до застосування дані показники опосередкованої вартості спорудження житла.

За розрахунками міністерства, найвищі показники вартості будівництва житла встановлені для Києва (5986 грн/кв. м.), Севастополя (5352 грн/кв. м) і Криму (5440 грн/кв. м).

При цьому найнижча опосередкована вартість будівництва житла зафіксована для Кіровоградської (4411 грн/кв. м), Закарпатської (4431 грн/кв. м), Житомирської (4454 грн/кв. м), Івано-Франківської областей (4572 грн/кв. м).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2012 року опосередкована вартість будівництва житла в Україні становила 4862 грн/кв. м.

Наказом Міністерства регіонального розвитку і будівництва (№ 155 від 19 серпня 2011 р.) прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла в Україні в 2012 році визначалися на рівні 4696 грн/кв. м.