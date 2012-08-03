Центральному гастроному на Хрещатику планують добудувати 6 поверхів - Бригинець

У Києві на місці колишнього Центрального гастроному на вул. Хрещатик, 40, напроти ЦУМу, невдовзі може розпочатися будівництво хмарочоса. Забудовники вже мають всі необхідні дозволи на будівництво.

Про це стало відомо під час обговорення проекту реконструкції ЦУМу на засіданні Консультативної ради Головного управлінні охорони культурної спадщини КМДА, повідомив член Містобудівної ради Києва, депутат Київради Олександр Бригинець.

«Архітектор Лариса Скорик, представляючи проект реконструкції ЦУМу, для того, щоб члени Ради більш чітко уявили, в якій містобудівній ситуації буде знаходитись оновлений ЦУМ, нанесла зображення майбутнього торгового центру на місці Центрального гастроному на схему Хрещатика. Відповідно до схеми, на місці двоповерхової будівлі Центрального гастроному з’явиться будівля вища, ніж ЦУМ», - розповів О.Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Депутат зауважив, що висотність запланованого для будівництва торгового центру повністю зруйнує історичний вигляд Хрещатика, що викликало обурення у експертів Ради.

«Квартал між вулицею Богдана Хмельницького і бульваром Т. Шевченка єдиний на Хрещатику, який вцілів після війни. Саме тому архітектори та експерти з трепетом ставляться до зміни зовнішнього вигляду будівель цього кварталу та Хрещатика в цілому, наголошуючи на необхідності збереження архітектури цих будинків», - підкреслив О.Бригинець.

«Мені дуже подобається введене одним з моїх колег поняття «дрес-код Хрещатика», і, звичайно, добудова шести поверхів до цієї будівлі порушить його. Крім того, реконструкція цієї споруди може стати початком того, що згодом всі малоповерхові будівлі цього кварталу також добудують і зроблять багатоперховими», - застерігає О.Бригинець.

Депутат звернувся до Головархітектури з проханням підтвердити або спростувати інформацію про можливість такого будівництва і надати більш повну інформацію про подальшу долю Центрального гастроному.

Як повідомлялося, Центральний гастроном на вул. Хрещатик, 40 закрили ще в 2004 році. Нібито на реконструкцію, проте вже восьмий рік поспіль будівля пустує.