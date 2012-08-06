Котеджі під Києвом у липні подорожчали на 0,4%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в липні 2012 року зросла на 0,41% (4 дол.) – до 988 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,94% (24 дол.) – до 1 215 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 269 дол./кв. м, найдорожчим – Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1 491 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксовано у Києво-Святошинському районі – на 0,96% (14 дол.) – до 1 478 дол./кв. м, Обухівському – на 1,15% (17 дол.) – до 1 491 дол./кв. м, Васильківському – на 1,19% (12 дол.) – до 1021 дол./кв. м, Кагарликському – на 0,46% (3 дол.) – до 655 дол./кв. м, Фастівському – на 1,91% (11 дол.) - до 588 дол./кв. м, Білоцерківському – на 0,73% (4 дол.) – до 555 дол./кв. м, Миронівському – на 1,77% (9 дол.) – до 517 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 1,51% (7 дол.) – до 471 дол./кв. м, Богуславському – на 1,26% (5 дол.) – до 402 дол./кв. м, Яготинському – на 0,52% (2 дол.) – до 383 дол./кв. м, Іванківському – на 1,34% (5 дол.) – до 377 дол./кв. м, Таращанському – на 1,57% (5 дол.) – до 323 дол./кв. м, Сквирському – на 3,46% (9 дол.) – до 269 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося у Бориспільському районі – на 1,71% (20 дол.) – до 1 151 дол./кв. м, Макарівському районі – на 2,31% (21 дол.) – до 890 дол./кв. м, Вишгородському – на 1,16% (10 дол.) – до 852 дол./кв. м, Ракитнянському – на 0,82% (3 дол.) – до 363 дол./кв. м, Броварському – на 0,90% (8 дол.) – до 882 дол./кв. м, Згурівському – на 1,41% (5 дол.) – до 349 дол./кв. м, Бородянському – на 0,87% (7 дол.) – до 796 дол./кв. м, Баришевському – на 1,34% (6 дол.) – до 442 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні за січень-червень 2012 року зросла на 2,07% (20 дол.) – до 984 дол. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участі в аналізі).