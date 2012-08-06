У Києві в липні кількість зданих в оренду квартир зросла на 30%

У Києві в липні 2012 року здано в оренду 1 835 квартир, що на 29,9% вище за показники червня 2012 року, повідомили УНІАН в агентстві нерухомості SV Realty.

Найбільшим попитом користувалися однокімнатні квартири (41% угод), 39% припадає на двокімнатні квартири і 20% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (45%) припадає на квартири вартістю від 4,5 до 7 тис. грн на місяць, 41% - у ціновій категорії до 4,5 тис. грн і 14% - у категорії понад 7 тис. грн.

Нагадаємо, в червні 2012 року в Києві було здано в оренду 1 412 квартир.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за січень-червень 2012 здано в оренду 7 693 квартири, що на 36,3% вище за показники січня-червня 2011 року.