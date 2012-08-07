Президентом Конфедерації будівельників України обрано Парцхаладзе

Президентом Конфедерації будівельників України (КБУ) обрано Лева Парцхаладзе, який раніше обіймав посаду голови Ради директорів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 7 серпня було прийнято на загальних зборах конфедерації.

Серед кандидатів на посаду президента КБУ також були віце-президент Конфедерації будівельників України, глава правління ВАТ «Домобудівний комбінат № 4» Петро Шилюк, віце-президент Конфедерації будівельників України Анатолій Беркута, віце-президент Будівельної палати України Станіслав Сташевський і заступник голови Комітету Верховної Ради Україна з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов.

Головою Ради директорів КБУ обраний президент групи компаній «Герц», член Ради директорів КБУ Олександр Ротов.

Також за рішенням загальних зборів конфедерації до Статуту організації були внесені зміни.

За словами новопризначеного президента КБУ Л.Парцхаладзе, зміни полягають у тому, що всі повноваження президента переведені на Раду директорів.

«У президента були особливі повноваження. Ми всі рішення про призначення віце-президентів, скликати збори, призначати директорів зосередили на Раді директорів», - сказав він.

Л.Парцхаладзе уточнив, що в Раді директорів на сьогоднішній день перебуває близько 100 осіб.

Водночас віце-президент КБУ Петро Шилюк відзначив, що сім віце-президентів конфедерації висловили думку, що кандидатура президента КБУ була не узгоджена, а збори необхідно було проводити восени, після парламентських виборів.

За його словами, віце-президентів КБУ також не влаштовують зміни до Статуту організації.

Шилюк вважає, що змінами до Статуту деякі повноваження Ради директорів перейшли до президента конфедерації.

«Ні владних повноважень (у віце-президентів - УНІАН) для вирішення питань. Віце-президент має один голос у Раді директорів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2012 року на 74-році пішов з життя Герой України, президент Конфедерації будівельників України, почесний президент ХК «Київміськбуд», народний депутат України Володимир Поляченко.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує 304 холдингові компанії, які включають понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів. Засновниками конфедерації є Будівельна палата України, асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» та Українська будівельна асоціація (УБА).