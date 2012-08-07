Будівельна палата України восени розгляне питання про вихід із Конфедерації будівельників

Один із засновників Конфедерації будівельників України (Конфедерація будівельників України, КБУ), Будівельна палата України, має намір восени на своїх зборах вивчити питання доцільності перебування у конфедерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Будівельної палати України, віце-президент Конфедерації будівельників України Петро Шилюк на сьогоднішніх загальних зборах конфедерації.

«Десь на осінь ми зберемося, порадимося», - сказав він.

Такий намір П. Шилюк пояснює тим, що питання кандидатури на посаду президента КБУ і час проведення загальних зборів конфедерації були не узгоджені.

«В основному причина у статуті. І віце-президенти не мають владних повноважень для вирішення питань», - додав він.

При цьому новопризначений президент КБУ Лев Парцхаладзе, коментуючи рішення асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів», яка є одним із засновників КБУ, про припинення діяльності і вихід зі складу засновників конфедерації, відзначив, що члени цього союзу залишаються членами конфедерації.

«Просто деякі особи скористалися гучною назвою асоціації. У нас як було (кількість членів конфедерації - УНІАН), так і залишилося, ніхто не пішов», - додав він.

П.Шилюк уточнив, що багато членів Будівельної палати України, як і Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів і виробів, паралельно є членами Конфедерації будівельників України, оскільки членом цієї організації може виступати компанія (підприємство), а не громадські організації.

Згідно з заявою голови наглядової ради асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів» Івана Салія від 6 серпня 2012 року, асоціація заявила про припинення діяльності в КБУ і вихід зі складу її засновників.

«Асоціація вважає, що конфедерація як така ще не запрацювала, синергетичний ефект не досягнуто, конфедерація працює як автономна УБА (Українська будівельна асоціація)», - сказано у заяві.

Згідно з заявою, серед причин виходу з конфедерації вказується те, що рада директорів КБУ не прислухалася до думки віце-президентів КБУ про перенесення терміну проведення загальних зборів конфедерації після парламентських виборів. Також, на думку І.Салія, на зборах необхідно визначити статус президента і віце-президентів конфедерації.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2012 року на загальних зборах Конфедерації будівельників України її президентом було обрано Лева Парцхаладзе, який раніше обіймав посаду голови Ради директорів.

Головою Ради директорів КБУ обрано президента групи компаній «Герц», члена Ради директорів КБУ Олександра Ротова.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує 304 холдингових компанії, які включають понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів. Засновниками конфедерації є Будівельна палата України, асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів» і Українська будівельна асоціація (УБА). Першим президентом КБУ обрано почесного президента ХК «Київміськбуд», народного депутата України Володимира Поляченка, який помер 20 квітня 2012 року.