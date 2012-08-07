Мер Донецька отримав звання «Заслужений будівельник Бурятії»

Донецький міський голова Олександр Лук’янченко отримав звання «Заслужений будівельник Республіки Бурятія» (Російська Федерація).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, сьогодні, 7 серпня, у рамках побратимських зв'язків між містами Улан-Уде і Донецьком відбулася офіційна зустріч мера О.Лук’янченка з делегацією м. Улан-Уде (Бурятія).

У зв'язку з тим, що в 1980-ті роки О.Лук’янченко брав участь у будівництві Байкало-Амурської магістралі, Уряд Республіки Бурятія відзначив його Урядовою нагородою - мер м. Улан-Уде Геннадій Айдаєв вручив О.Лук’янченку нагороду «Заслужений будівельник Республіки Бурятія».

У своєму слові у відповідь Донецький мер подякував уряд Республіки Бурятія «за високу оцінку» його праці. Він нагадав, що близько 5 тисяч жителів Донецької області тоді брали участь у спорудженні залізниці на Західній ділянці – Новий Уаян, яка якраз проходить через республіку Бурятія, і на Східній ділянці БАМу – Новий Ургал.

«Безумовно, це нагорода не моя особиста. Ця нагорода тих 5 тисяч: одні – будували селища і станції, інші – прокладали залізницю. Я вважаю, що велику заслугу мають мої попередники, які працювали в «Донецькжилбуді», - сказав О.Лук’янченко.