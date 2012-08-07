У Києві за півроку на виплат придбано 31% квартир у новобудовах

У Києві в першому півріччі 2012 року на виплат від забудовників придбано 31% квартир на первинному ринку житла, сказано в огляді ринку житлової нерухомості консалтингової компанії UTG, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

За даними компанії, основна маса операцій, як і раніше, здійснюється за рахунок власних коштів покупців (57%). Частка іпотечного кредитування залишається на відносно низькому рівні – не більш як 12%.

У компанії відзначили, що продаж на виплат від забудовників є ефективним інструментом активізації продажів у 2011-2012 роках. У нових житлових комплексах столиці в середньому продається близько 5-6 квартир на місяць.

За оцінками UTG, за січень-червень 2012 року середня вартість житла на вторинному ринку столиці збільшилася на 4,91%, на первинному ринку — зросла на 1,49%. При цьому, на відміну від інших, житло бізнес-класу за півроку знизилося в ціні на 8,7% через переорієнтацію попиту у сегмент економ-житла. У червні вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва становила 1382 дол./кв. м, бізнес-класу – 2227 дол./кв. м, преміум-класу — 7623 дол./кв. м.

За оцінками фахівців компанії, на середину 2012 року в Києві обсяг пропозиції у житловому сегменті становить близько 13-13,5 тис. квартир на первинному ринку і близько 8 тис. – на вторинному. Загальний обсяг квартир, що продаються, з початку року зменшився на 0,3%, переважно за рахунок пропозиції вторинного ринку.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» (UTG) заснована у 2001 році, працює зі всіма видами нерухомості: торговельна, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.