Вартість будівельно-монтажних робіт у першому півріччі зросла на 15,7%

У січні-червні 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 15,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні п.р. вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 15,7% порівняно з червнем 2011 року і на 2,4% порівняно з травнем 2012 року.

З початку 2012 року вартість будівельно-монтажних робіт збільшилася на 2,4%.

У Держстаті відзначили, що за 6 місяців п.р. вартість робіт з будівництва житлових будинків зросла на 17% порівняно з січнем-червнем 2011 року, з будівництва нежилих будівель – на 15,9%, з будівництва транспортних споруд – на 15,6%, з будівництва трубопроводів, комунікацій і ліній електропередач – на 14,6%, з будівництва комплексних промислових споруд – на 14,3%, з будівництва інших інженерних споруд – на 13,2%.

Довідка УНІАН. У 2011 році вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 19,4% порівняно з 2010 роком, у 2010 році – на 15,8% порівняно з 2009 роком, у 2009 році – на 11,3% порівняно з 2008 роком.