У Києві за рік проектування приватних будинків подорожчало на 15%

У Києві за рік (з липня 2011 року по липень 2012 року) вартість проектування приватних будинків зросла на 15% і в середньому становить 25-50 дол./кв. м.

Таку оцінку озвучила директор компанії Archproekt Анна Іскіердо, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За її словами, зміна ціни пов'язана зі зростанням попиту, а також середнім рівнем цін на товари та послуги.

«За останній рік попит на проектування приватних будинків, за нашими оцінками, збільшився в середньому на 20%. Люди почали активніше інвестувати у будівництво. Водночас зростає середній рівень цін на товари та послуги, що позначилося на оплаті послуг проектантів», – відзначила експерт.

Вона уточнила, що за останній рік збільшилася кількість замовників, які вважають за краще не будувати будинок «з нуля», а купувати недобудовані або готові котеджі, реконструювати їх і потім робити планування, авторський ремонт.

«Перепланування в межах наявної площі часто вигідніше за нове будівництво. При цьому можлива добудова додаткових прибудов, надбудов і мансард», – вважає А.Іскіердо.

Довідка УНІАН. Компанія Archproekt створена у 2008 році в Києві, займається проектуванням і дизайном інтер'єрів.