Попов обіцяє зберегти зовнішність і цільове призначення Гостинного двору в Києві

Цільове призначення і зовнішність Гостинного двору в Києві буде збережено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов журналістам в середу, 8 серпня, під час нагородження працівників Південно-Західної залізниці за підготовку і проведення Євро-2012.

«Та реконструкція чи ремонт, який там здійснюється, ведеться під контролем наших міських служб. І ми гарантуємо, що та зовнішність, яка є, буде збережена. Цільове призначення цього об'єкту буде збережено», - заявив він.

О.Попов відзначив, що після реконструкції в Гостинному дворі планується влаштовувати постійно діючі художні виставки і виступи творчих колективів.

«Там будуть реалізовані проекти, яких донині не було. Наприклад, це постійна присутність наших майстрів, художників, музикантів, відомих колективів, які проводитимуть там свої заходи. Причому, щодня будуть постійно діючі виставки. Для нас ця тема дуже цікава, тому що ми на цьому хочемо робити акцент в частині розвитку туризму і збереження нашої культурної спадщини. Тому співпраця з Гостинним двором у міста буде дуже активне, і ми забезпечимо його реконструкцію в інтересах територіальної громади Києва», - сказав голова КДМА.

При цьому О.Попов відзначив, що нічого не може сказати про подальшу долю будівлі у зв'язку з дозволом на його приватизацію, оскільки Гостинний двір не перебуває в оперативному управлінні міста.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», яким схвалив дозвіл на приватизацію Гостинного двору в Києві. Відповідний закон Верховна Рада України ухвалила 5 липня.

Перехідними положеннями закону передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір у Києві (Контрактова площа, 4, охоронний номер 872).

Окружний адміністративний суд Києва відмовився забезпечити припинення постанови Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований в 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у будівлі Гостинного двору розміщені магазини, а також Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені Заболотного.

У зв'язку з активними діями забудовника Гостинний двір перебуває під постійним наглядом активістів, які виступають проти реконструкції споруди і постійно чергують на його території. 20 травня вони оголосили про створення Гостинної Республіки на території Гостинного двору - території громадського вільного культурно-освітнього некомерційного простору.