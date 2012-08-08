Кількість укладених договорів за іпотекою під 3% зросла до 163

В Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевлення іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросла до 163.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, найбільше договорів укладено в Києві (54). Профінансовано 144 кредити на загальну суму 34,5 млн грн, з яких у Києві - 54 кредити на загальну суму 18,3 млн грн, у Сумській області - 17 кредитів на суму 2,6 млн грн, у Харківській області - 13 кредитів на суму 2,1 млн грн, у Полтавській області - 12 кредитів на суму 1,6 млн грн, 7 кредитів у Вінницькій та 6 - у Хмельницькій областях.

За даними Мінрегіону, сьогодні участь в програмі беруть 234 будинки, в яких доступні для придбання 10296 квартир. При цьому майже 10 400 громадян виявили бажання отримати здешевлені іпотечні кредити.

Як зазначив А. Близнюк, Мінрегіон розраховує на пожвавлення програми здешевленої іпотеки після підписання Президентом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

За його словами, невизначеність державних гарантій трохи стримувала громадян, тепер же внесені зміни до Бюджетного кодексу, і витрати на компенсацію відсотків громадянам стали захищеними.

За даними міністерства, продовжується виконання інших державних житлових програм. Зокрема, на сьогодні укладено 230 договорів на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості. Також надано 139 пільгових кредитів в рамках програми молодіжного житлового кредитування. Державна іпотечна установа профінансувало 483 кредиту.

У Мінрегіоні підрахували, що всього за житловими програмами профінансовано придбання 996 квартир.

Як повідомляв УНІАН, на 27 липня 2012 року в програмі здешевлених іпотечних кредитів брав участь 221 об'єкт, де пропонувалося для придбання 9733 квартири. Взяти участь в програмі виявили бажання 9613 громадян. З початку реалізації програми було укладено 114 договорів, з яких 90 - видано.

Довідка УНІАН. 3 серпня 2012 Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».