Нерухомість у Польщі подешевшала за рік на 11%

Варшава. Середні ціни продажу житлової нерухомості в Польщі за останні дванадцять місяців знизилися на 11%, продовживши тим самим падіння, яке триває вже більше трьох з половиною років, ініційоване виниклою в кінці 2008 року світовою фінансовою кризою.

За даними дослідження польських посередників на ринку нерухомості компаній Open Finance і Home Broker на базі реальних угод, у липні квартири в Польщі подешевшали на 1,85%.

За останній рік "індекс цін реальних угод", що розраховується аналітиками, виріс тільки двічі: в грудні і січні до минулих місяцях на 0,13 і 0,61%.

"В результаті за останній рік індекс втратив 11,2%, а з максимального свого значення з лютого 2008 року падіння склало вже 22,7%", - відзначили експерти в своєму рапорті, який має УНІАН.

З початку року польська нерухомість подешевшала на 7,3%.

Серед аналізованих чотирнадцяти міст найбільше знизилися ціни на житло в розташованому близько ста кілометрів від столиці Польщі - Лодзі: на майже 13% - до 1,1 тис. доларів (1USD = 3,3 PLN) за квадратний метр.

Падіння в інших містах склало від близько 4 до 12%.

Нерухомість в столиці Польщі Варшаві минулого місяця обходилася покупцям в середньому на 11,5% дешевше, ніж роком раніше.

Середня ціна метра квадратного в польській столиці опустилася нижче 7 тис. злотих або до близько 2,1 тис. доларів за поточним курсом в порівнянні з майже 9 тис. злотих під час буму на польському ринку нерухомості.

За даними порталу domy.pl, найдешевша однокімнатна квартира у Варшаві на початку серпня коштувала близько 40 тис. доларів.

Home Broker в своєму окремому дослідженні переваг клієнтів, які хочуть придбати житло, зазначив, що в залежності від міста вони хочуть витратити на покупку від близько 30 до 130 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року аналітики найбільшого польського банку і гравця на ринку житлових кредитів PKO BP не виключали можливості падіння ціни на нерухомість у Польщі в найближчі два роки - у разі погіршення економічної ситуації в Євросоюзі - ще на третину.

Довідка УНІАН. За даними польського держкомстату, на початку минулого року в Польщі було 13,6 млн одиниць житла, що на близько 1 млн більше, ніж у 2002 році, коли проводився попередній перепис населення.