Звільнено головного архітектора Львова Криворучка

Начальник управління архітектури Львівської міської ради Юрій Криворучко з 6 серпня звільнений з посади у порядку переведення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У відділі кадрів Львівської міської ради сказали, що Ю.Криворучко звільнений у порядку переведення на роботу у Національний університет «Львівська політехніка».

Відтак, як наголосили у мерії, зараз обов’язки начальника управління архітектури виконує заступник Олесь Лужецький.