У Києві на первинці в липні 39% угод здійснені з використанням розстрочки - експерт

На первинному ринку житла Києва у липні 39% операцій здійснено з використанням розстрочки.

Про це йдеться в огляді ринку житла Києва консалтингової компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

Згідно з оглядом, у липні на первинному ринку житла столиці 53% операцій здійснено за власні кошти, 8% - з використанням кредитних коштів.

За даними компанії, середня вартість житла в новобудовах столиці в липні знизилася на 0,16% - до 2 047 дол./кв. м.

Обсяг продажів житла у нових будинках знизився на 2,21% - до 5,31 квартири в одному житлокомплексі на місяць.

При цьому квартири на вторинному ринку житла Києва у липні подешевшали в середньому на 1,25% - до 2 048 дол./кв. м. Пропозиція квартир на вторинному ринку житла в липні збільшилася на 8,74% - до 8 755 квартир і індивідуальних будинків.

Як повідомляв УНІАН, за даними UTG, у Києві в першому півріччі 2012 року в розстрочку від забудовників придбано 31% квартир на первинному ринку житла.

Довідка УНІАН. «Українська торговельна гільдія» (UTG) заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговельна, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.