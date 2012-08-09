Азаров вимагає підготувати майданчики під будівництво індустріального житла

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від органів місцевої влади підготувати майданчики під будівництво індустріального житла, яке має розпочатись з 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це Н.Азаров заявив на брифінгу в Сумах.

«Сенс цієї програми полягає в тому, що ми повинні перейти на індустріальні методи будівництва доступного житла. Тобто мають бути збудовані домобудівельні комбінати, які вироблятимуть усі необхідні матеріали для зведення будинку на місці, – це сучасний метод, який дозволяє зводити новобудову за 60 днів», - сказав М.Азаров.

Водночас глава уряду вимагає від кожного міста і кожної області підготувати майданчики під будівництво індустріального житла. За його словами, до цих будмайданчиків мають бути підведені всі необхідні комунікації, дороги.

«Завдання кожної області, кожного міста - підготувати майданчики під будівництво індустріального житла, до них мають бути підведені мережі, комунікації, дороги, щоб будівельники займалися виключно будівництвом», - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня М.Азаров висловив сподівання, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра нижче за 5 тис. грн.

Прем’єр зазначив, що українські фахівці вивчають досвід будівництва індустріального житла в інших країнах, зокрема в Італії. «Зараз наші фахівці побували в зарубіжних країнах, зокрема в Італії. Вивчили досвід, який є в європейських країнах, індустріального зведення житла з низькою вартістю квадратного метра. Тобто, ми хочемо опуститися нижче від 5 тис. грн за квадратний метр, і при цьому мати хорошу європейську якість квартир», - сказав М.Азаров.