Азаров у Сумах вручив ключі 32 сім'ям у рамках програми «Доступне житло»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у Сумах вручив ключі і сертифікати 32 сім'ям, які придбали нові квартири у рамках програми «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров відвідав церемонію вручення ордерів жителям нового будинку на 140 квартир по вулиці Ковпака, 41-А, і поспілкувався з сім'ями, які уклали договір на придбання житла за програмою здешевлення іпотечного кредиту.

«Цей будинок у Сумах – це перша ластівка реалізації програми «Доступне житло». Щодня все більше українців беруть участь у державних житлових програмах. Довіра громадян до держави поступово відновлюється. Для мене це найголовніша оцінка нашої роботи», - заявив прем'єр-міністр.

М.Азаров вручив відповідні сертифікати і ключі від квартир представникам усіх 32 сімей, багато хто з яких прийшов на церемонію з маленькими дітьми.

Потім прем'єр-міністр і голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмир перерізали символічну стрічку і оглянули кілька квартир в новому будинку.

Молодій сім'ї Козлових М.Азаров вручив мікрохвильову піч і побажав сімейного щастя і затишку в новій оселі.

За даними прес-служби Сумської ОДА, будівництво 140-квартирного житлового будинку по вул. Ковпака, 41-А, у м. Суми розпочалося у 2011 році в рамках реалізації Державної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249.

Вартість 1 кв. метра житла становила 5,5 тис. грн.

Сумська область обіймає на даний час друге після Києва місце за кількістю укладених договорів про часткову компенсацію відсотків за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Всього в Україні вже більш як 10 тисяч сімей висловили бажання придбати квартири у рамках цієї програми.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.