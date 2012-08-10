796 багатоквартирних будинків Львова відключено від гарячої води через борги «Львівтеплоенерго»

У Львові ПАТ «Львівгаз» обмежив подачу газу до ТЕЦ-1 та 15 котелень в місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, без гарячої води залишилося 796 багатоквартирних будинків міста.

«Держава боргує підприємству «Львівтеплоенерго» кошти за різницю в тарифах. Так, на 1 липня держава заборгувала «Львівтеплоенерго» 101,4 млн грн за різницю у тарифах. З них 71,3 млн грн – різниця в тарифах для населення за 2011 рік та 30,1 млн грн – різниця в тарифах для населення за І квартал 2012 року», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Натомість, як стверджують у «Львівтеплоенерго», мешканці справно сплачують за надані послуги.

Водночас, на «Львівгазі» запевняють, що відімкнули газ на підставі розпорядження НАК «Нафтогаз України» через відсутність ліміту.

Нагадаємо, ТЕЦ-1 - теплоелектроцентраль міста Львова. Одна з найстаріших ТЕЦ України. Забезпечує тепловою енергією близько 60% житлового фонду, який обслуговує теплопостачальне підприємство «Львівтеплоенерго».