Азаров розповів, як розвиватиме будівельну галузь

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що Україна упорається з поставленими завданнями з розвитку будівельної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у п'ятницю, 10 серпня, в Києві на урочистому вечорі з нагоди Дня будівельника.

Прем'єр підкреслив, що уряд планує реалізувати в Україні масштабну програму з будівництва доступного сучасного житла. І будувати майже по 100 тис. квартир на рік.

«Це абсолютно реальне завдання, тому перед нами висунуто величезні за обсягом і значущості завдання і, я упевнений, що Україна має в своєму розпорядженні прекрасні колективи будівельників, прекрасну науку, проектувальників, здатних вирішувати такі масштабні завдання», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що останні два роки продемонстрували істотний прогрес у будівельній галузі.

«Ми за два роки з вами разом побудували дитячих садків у 5 разів більше, ніж за два попередні роки, шкіл і лікарень – у 2 рази більше, житла – в 1,5 разу більше. Побудували і будуємо найбільші об'єкти інфраструктури, і розуміємо, що вкладена гривня в будівельний комплекс в 1,5 разу збільшує обсяги ВВП. Тобто, є мультиплікатором і значно посилює розвиток нашої економіки», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що у складній економічній ситуації на будівництві економити не можна.

«Є країни, які прагнуть на цьому заощадити і урізують витрати на капітальне будівництво, але це дорога в нікуди. Україна виходила з кризи завдяки тільки тому, що, навпаки, збільшувала інвестиції будівництва. І ми таку лінію проводитимемо і надалі», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум, під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

За даними Мінрегіонбуду, на 8 серпня в програму включено 10 тис. 296 квартир у 234 будинках. Укладено 163 договори, зокрема, в Києві 54, профінансовано 144 кредити на загальну суму 34,5 млн грн.