Створено робочу групу для розгляду інвестпрограм водопостачальних підприємств

Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг створила постійно діючу робочу групу з розгляду інвестиційних програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, робоча група аналізує доцільність впровадження інвестиційних програм ліцензіатів відповідно до схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, вносить пропозиції з реалізації інвестиційних програм. Також робоча група дає роз'яснення ліцензіатам про усунення недоліків інвестиційних програм і направляє інвестиційні програми на схвалення Нацкомпослуг.

Робоча група розглядатиме інвестиційні програми ліцензіатів відповідно до свого графіку засідань.

У комісії нагадали, що постановою Кабінету міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» передбачено схвалення інвестиційних програм Нацкомпослуг.

Статтею 13 закону «Про питну воду і питне водопостачання» передбачено узгодження інвестиційних програм органами місцевого самоврядування щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які перебувають у комунальній власності.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, — державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії — регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).