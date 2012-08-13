Попов не задоволений благоустроєм столиці: "Не тягне навіть на хорошу трійку"

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов невдоволений станом благоустрою столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеної апаратної наради КМДА, що була присвячена підготовці та відзначенню у Києві Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.

“Стан благоустрою на сьогоднішній день не тягне навіть на гарну трійку. І це всього півтора місяці після того, як ми підтягнули це питання, як я вважаю, на більш-менш достойний столиці рівень”, - сказав О.Попов.

О.Попов доручив організувати окрему нараду по цьому питанню та провести її найближчим часом, де буде детально розглянуто проблеми кожного району міста.

Він доручив начальнику Головного управління контролю за благоустроєм Сергію Садовому активізувати роботу інспекторів і звернути увагу не тільки на центральну частину міста але й на околиці. “Де яке сміття, де який благоустрій невиконаний, що треба зробити і по кожному з проблемних питань, щоб ми розглянули по кожному району окремо”, - підкреслив голова КМДА.