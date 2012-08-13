Попов пропонує виділяти з бюджету Києва частину грошей для житла бюджетникам

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов ініціює введення виплат з столичного бюджету частини першого внеску для будівництва житла працівникам бюджетної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов заявив сьогодні під час "Прямої лінії" в газеті "Известия в Украине".

"Ми виходимо з такою ініціативою і хочемо це затвердити на засіданні міської ради, щоб від 10 до 20%, перший внесок, який виплачує працівник бюджетної організації, оплачувався з бюджету", - сказав О.Попов.

За його словами, розмір такої компенсації на сплату першого внеску на будівництво квартири буде залежати від стажу роботи громадянина. "Якщо він працює довго, то отримає 20%, якщо тільки прийшов - 10%. Ми зараз почали розробляти такий підхід для того, щоб дати шанс якомога більшій кількості киян, особливо працюючим у бюджетній сфері, в якій, як ми знаємо, заробітна плата нижча, ніж, наприклад, у комерційних структурах, отримати можливість бути учасником такого проекту ", - пояснив голова КМДА.