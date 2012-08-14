З 2014 року поетапно введуть комерційний облік води і тепла для всіх споживачів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства пропонує поетапно запровадити комерційний облік теплової енергії і води для всіх категорій споживачів.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового комерційного обліку і вдосконалення відносин у сфері житлово-комунального господарства», розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема, законопроектом передбачено обов'язкове запровадження комерційного обліку в господарській діяльності з централізованого теплопостачання для населення - з 1 жовтня 2017 року, з централізованого водопостачання - з 1 січня 2018 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 січня 2014 року.

Згідно з документом, комерційний облік холодної і гарячої води здійснюється індивідуальними вузлами обліку (поквартирними лічильниками) і будинковими (груповими) вузлами обліку.

При цьому комерційний облік теплової енергії здійснюється будинковими вузлами обліку в багатоквартирних та інших будівлях, а також індивідуальними вузлами обліку в житлових і нежитлових приміщеннях за рішенням їхніх власників. Зобов'язання щодо встановлення вузлів обліку покладаються на власників. Встановлення приладів обліку може відбуватися за рахунок виробників, коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством. У разі встановлення вузлів обліку за рахунок виробника, витрати на їх встановлення та обслуговування включаються до собівартості послуг.

Також законопроект виключає терміни «балансотримач» і «виконавець житлово-комунальних послуг» і запроваджує поняття «будинковий (груповий) вузол обліку», «індивідуальний вузол обліку» і «колективний споживач».

При цьому термін «виробник житлово-комунальних послуг» розширено в частині надання житлово-комунальних послуг.

За даними Мінрегіону, на 1 січня 2012 року 127,9 тис. багатоквартирних житлових будинків (5 поверхів і вище), серед яких 43,7% обладнані лічильниками холодного водопостачання, 15,9% - гарячого водопостачання, 38,3% - теплової енергії і регуляторами температури.

За розрахунками міністерства, загалом для ведення комерційного обліку необхідно встановити 248 тис. приладів обліку холодної і гарячої води і 111 тис. приладів обліку теплової енергії. Для цих цілей необхідно залучити близько 3,8 млрд грн.

Середня розрахункова вартість встановлення лічильника холодної води становить 3,5 тис. грн, гарячої води - 12 тис. грн, теплової енергії і регулятора температури - 40 тис. грн.