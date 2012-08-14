Янукович доручив підготувати програму розвитку Севастополя

Президент України Віктор Янукович доручив місцевій владі Севастополя спільно з Кабінетом міністрів, зокрема, Міністерством економіки, підготувати Програму економічного, екологічного і соціального розвитку міста та включити її до Програми розвитку Криму до 2015 року.

«Я хотів би, щоб ви системно підходили до вирішення багатьох питань», - сказав В.Янукович під час наради з активом міста, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він висловив переконання, що Севастополь як місто, яке має особливий статус, та як один із центрів відпочинку в Криму повинен активно розвиватися.

Зокрема, на думку Президента, необхідно створити умови для його економічного розвитку, розвивати інфраструктуру міста та прилеглих до нього територій, створити відповідні умови для відпочиваючих.

«Сфери промисловості, сільського господарства, обумовлені і географічним, і кліматичним розташуванням цього регіону, якраз формують головні стратегічні напрямки розвитку», - зазначив В.Янукович, наголосивши, що повинен бути чіткий план забудови і розвитку міста.

«Необхідно розробити Генеральний план міста Севастополя і всіх прилеглих територій… Нам треба визначити пріоритети - що найважливіше, що необхідно зробити в першу чергу», - підкреслив Президент.