Олександр Янукович сформував і очолив наглядову раду «МАКО Холдинг»

Олександр Янукович сформував і очолив наглядову раду донецької будівельної компанії ПрАТ «МАКО Холдинг».

Про це сказано у повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації НКЦПФР.

О.Янукович, який є єдиним акціонером компанії, 13 серпня 2012 року ухвалив рішення створити наглядову раду ПрАТ «МАКО Холдинг».

До складу наглядової ради також увійшли Тетяна Галенко і Олена Казимирова. Ці посади вони обійматимуть три роки.

Довідка УНІАН. ПрАТ «МАКО Холдинг» (Донецьк) займається будівництвом споруд, здачею в оренду власної нерухомості. Компанія, зокрема, пропонує в оренду приміщення власного об'єкта нерухомості на пр. Панфілова у Донецьку.

100% акцій товариства володіє Олександр Янукович.

Чистий збиток компанії у 2011 році становив 3,46 млн. грн. Статутний капітал на кінець 2011 року становив 55 млн. грн.