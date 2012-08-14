Введення в експлуатацію житла у першому півріччі зросло на 55,4%

В Україні за січень-червень 2012 року введено в експлуатацію 4 млн 240,6 тис. кв. м житла, що на 55,4% більше, ніж у відповідний період 2011 року, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу введеного житла 1 млн 678,3 тис. кв. м (або 39,6% від загального обсягу житла) введено згідно з Порядком введення в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, дачних, садових будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, суспільних будинків І і ІІ категорій складності, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій і інженерних мереж.

При цьому 71,5% від загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 28,3% — у будинках з двома і більше квартирами і 0,2% — у гуртожитках.

Обсяг введеного в першому півріччі житла порівняно з відповідним періодом 2011 року, без урахування житла, введеного відповідно до Порядку, зріс на 17,4%. Обсяг житла, побудованого в одноквартирних будинках, зріс у 2,3 разу.

У Держстаті зазначили, що питома вага житла, введеного в експлуатацію в міських поселеннях, становила 69,9% від загального обсягу, в сільській місцевості — 30,1%.

При цьому в Києві і Київській області побудовано 23,8% від загального обсягу житла, ще 27,4% — в Криму, Львівській, Одеській і івано-франківській областях.

За рахунок коштів державного бюджету в першому півріччі введено в експлуатацію 23,4 тис. кв. м загальної площі житла (0,6% від загального об'єму), що на 12% більше від рівня першого півріччя 2011 року.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 4 млн. 064,7 тис. кв. м становила площа квартир, 175,9 тис. кв. м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції і розширення.

Серед побудованих квартир переважають двокімнатні (25% від загальної кількості), однокімнатні (22,5%) і трикімнатні (22,2%).

За даними Держстату, в Києві в першому півріччі введено в експлуатацію 550,8 тис. кв. м житла, що на 3,4% більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2011 році введено в експлуатацію 9 млн 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні в 2010 році було введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.

У 2009 році в Україні було введено в експлуатацію 6,4 млн кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.