"Київводоканал" б'є на сполох: за останню добу об'єм стічних вод збільшився удвічі

"Київводоканал" звернувся до Головного управління комунального господарства з проханням прискорити роботи з будівництва додаткових дамб на мулових майданчиках № 2, які перебувають у катастрофічному стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Як наголосили у "Київводоканалі", за останню добу обсяг стічних вод на Бортницькій станції аерації зріс у півтора раза. Так, якщо у неділю, 12 серпня, добовий обсяг стоків становив 660 тис м куб, то за минулу добу він становив майже 1 мільйон 100 тис м кубічних.

Зокрема, найбільша кількість стічної рідини у понеділок надходила протягом періоду з 15:00 до 22:00. Для прикладу, на спорудах ІІ-ої черги буквально за одну годину обсяг різко збільшився з 200 до 300 тис м3. Не зважаючи на те, що проектна потужність станції становить 1 млн 800 тис м куб на добу, сьогодні її практичні можливості очищувати стічні води значно обмежені через критичну зношеність споруд та обладнання.

Це зумовлено також тим, що насосна станція перекачки стічних вод І-го підйому не працює, оскільки знаходиться в ремонті після аварії на підвідному Лівобережному колекторі 17 січня цього року на території БСА.

Крім того, враховуючи постійні перевищення концентрацій забруднюючих речовин у столичних стоках, очищення яких взагалі не передбачалося проектом БСА, наразі 700 – 800 тис м куб – це той максимальний добовий обсяг, який ще можна очистити відповідно до діючих нормативних показників.

Також ситуація ускладнюється тим, що через значну кількість опадів до стічних вод потрапляє багато піску, бруду та сміття, що додатково виснажує і без того застаріле обладнання станції. У прес-службі зазначили, що навіть за відсутності злив, на очисні споруди щотижня надходить понад 100 тис м куб піску.

Як уважили у прес-службі, дощова вода повинна відводитися окремою дощової системою водовідведення, яка перебуває на балансі "Київавтодору". Із початку розвитку каналізаційного господарства у місті Києві сформувалася роздільна система зливостічної та господарсько-побутової каналізації.

Зазвичай причиною потрапляння зливових вод на очисні споруди БСА стають несанкціоновані втручання до мереж промислово-побутової каналізації. Зокрема йдеться про самовільні зняття кришок люків камер колекторів з метою уникнення підтоплення території під час зливи або ж під’єднання підприємств до мереж побутової каналізації у випадку відсутності поряд з об’єктом дощової системи водовідведення.

Особливо гостре занепокоєння викликає і стан мулових полів БСА. Осад, що лишається після очистки надмірної кількості стоків, вже майже переповнив мулові карти, що може у будь-який момент призвести до виливу на присадибні ділянки с. Ревне мешканців Бориспільського району.

У зв’язку з цим "Київводоканал" просить Головне управління комунального господарства прискорити роботи з будівництва додаткових дамб на мулових майданчиках.

Крім того, "Київводоканал" звертає увагу киян та столичних підприємств – наслідки неналежної експлуатації мереж дощової та промислово-побутової каналізації можуть обернутися екологічним лихом не лише для Києва, а й для прилеглих територій.