Попов затвердив перелік будинків столиці для оснащення теплолічильниками

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підписав розпорядження, яким затвердив перелік об’єктів для виконання будівельно-монтажних робіт із оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками разом із програмно-апаратною частиною диспетчеризації. Відповідно до зазначеного документу лічильники тепла встановлять майже за 600 адресами в усіх десятьох районах Києва, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Районним держадміністраціям доручено забезпечити доступ підрядним організаціям для виконання необхідних робіт із облаштування житлових будинків теплолічильниками.

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