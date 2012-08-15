Для поліпшення зливової системи необхідно 2,3 млрд грн, підрахував Мінрегіон

За розрахунками Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, для поліпшення стану зливової системи в Україні необхідно 2,3 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Зокрема, на будівництво зливових систем необхідно спрямувати 1,7 млрд грн, на капітальний ремонт - 395 млн. грн, на поточний ремонт - 105 млн. грн, на утримання - 113 млн. грн.

У 2011 році за кошти місцевих бюджетів на будівництво, капітальний, поточний ремонти, утримання та очищення зливової системи було витрачено близько 80,5 млн. грн. При цьому загальна сума витрат у порівнянні з 2010 роком зменшилася на 1,5 млн. грн. За ці кошти побудовано 26,7 км зливової каналізації, капітально відремонтовано 62 км, відремонтовано 978 км і очищено 5,1 тис. км зливової каналізації.

За даними Мінрегіону, на початок поточного року загальна протяжність вулиць з твердим покриттям в Україні становить 167 тис. км, з них тільки 4,5% (7,6 тис. км) обладнані системою зливової каналізації. Сумарна протяжність систем зливової каналізації становить 7 тис. км. При цьому 95,5% (159 тис. км) загальної протяжності вулиць з твердим покриттям зливовою каналізацією взагалі не обладнані.

У міністерстві відзначили, що в середньому по Україні показник очищення зливової каналізації становить 61%, що на 7% менше у порівнянні з 2010 роком. За утримання зливових систем у населених пунктах відповідають органи місцевого самоврядування, а контролює дотримання норм і правил у сфері впорядкування Державна архітектурно-будівельна інспекція України, додали у Мінрегіоні.

Цього року на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах передбачена субвенція з державного місцевим бюджетам у розмірі понад 2,2 млрд грн. Головним розпорядником коштів є «Укравтодор».