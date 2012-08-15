На всі програми Мінрегіону із Держбюджету-2013 потрібно 41 млрд грн

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства планує передбачити у Державному бюджеті 2013 року 41 млрд грн на реалізацію усіх своїх програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк журналістам після селекторної наради з регіонами.

При цьому він не уточнив, яка сума коштів з Державного бюджету направлена на реалізацію усіх програм, що реалізуються Мінрегіоном у поточному році.