В іпотечній програмі під 3% зможуть брати участь індивідуальні сільські забудовники

У програмі здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, зможуть брати участь індивідуальні сільські забудовники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк журналістам після селекторної наради з регіонами.

За його словами, у понеділок, 13 серпня, Кабінет Міністрів вніс чергові зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

«Зміни стосуються індивідуальних забудовників. Якщо людина в сільській місцевості вибрала собі проект, вона говорить: це мій проект, це акт власності на землю. І це є підставою для того, щоб люди могли одержувати кредити для індивідуального будівництва», - пояснив міністр.

А.Близнюк уточнив, що індивідуальні сільські забудовники зможуть брати іпотечні кредити під 3% для будівництва будинків за схемою, прописаною в порядку, тільки через механізм власності на землю.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою №465 від 23 травня ц.р. вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Згідно зі змінами, в рамках програми квартири можна придбати не тільки в незавершених об'єктах, а й в нереалізованих замовниками об'єктах, прийнятих в експлуатацію після 2009 року.

При цьому як обов'язковий власний внесок позичальника, який не перевищує 25% вартості житла і за бажанням позичальника може бути збільшений, можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири.

Постанова уточнює, що часткова компенсація відсотків надається позичальникам, перш за все, тим, хто перебуває на квартирному обліку, і молодим сім'ям, які мають дітей.

З постанови виключено пункт, який дозволяє позичальнику відчуження житла тільки громадянам, які відповідають вимогам, встановленим цим порядком, і які подали заяву про надання часткової компенсації відсотків.

Надання часткової компенсації припиняється, якщо середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї з розрахунку на одну людину перевищує десятиразовий (раніше - п'ятиразовий) розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.