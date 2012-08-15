Будівельна компанія вимагає від «Київводоканалу» повернути 3,8 млн. грн боргу

Будівельна компанія «Баланс» вимагає від «Київводоканалу» погашення заборгованості за виконані роботи у розмірі 3,8 млн. грн.

Про це на прес-конференції УНІАН заявив заступник директора підприємства Владислав Репа.

За його словами, фірма «Баланс» уклала договір з «Київводоканалом» у жовтні 2010 року на проведення будівельних робіт. При цьому сума договору становила 30 млн. грн.

«З листопада по грудень 2010 року нами було виконано будівельних робіт на суму 8 млн. 225 тис. грн. З них сплачено 6 млн. грн.», - заявив В.Репа.

На початку 2011 року «Баланс» продовжив роботи над замовленням «Київводоканалу», проте, як запевнив В.Репа, замовник не підписав акти виконаних робіт.

«З січня по березень нашою компанією виконано будівельно-монтажні роботи на суму 1 млн. 250 тис. грн. Візи стоять з боку водоканалу, виробничо-технічного відділу, кошторисного відділу, начальників автобази, але печатку не поставлено. Загальна заборгованість становила 3 млн. 815 тис. грн.», - заявив В.Репа.

За фактом заборгованості з боку «Київводоканалу» компанія «Баланс» подала кілька позовів до суду і добилася перемоги. Проте Вищий господарський суд відправив справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

"Суди першої та другої інстанції підтвердили, що водоканал зобов'язаний заплатити підприємству. Більше року тривав розгляд справи у Вищому господарському суді, після чого справу відправлено на розгляд до суду першої інстанції", - уточнив голова комітету захисту підприємців Сергій Коломієць, який брав участь у прес-конференції.

УНІАН звернувся за коментарем до прес-служби «Київводоканалу», проте там пообіцяли відповісти на письмовий запит.

Як повідомляв УНІАН, Київміськадаміністрація в 2012 році запланувала виділити на реконструкцію очисних споруд «Київводоканалу» близько 200 млн. грн.

Довжина водопровідної мережі в столиці становить 4 тис. 134 км. 94 м.

В середньому за добу кияни споживають 868 тис. куб. м води.