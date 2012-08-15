Кількість укладених договорів за іпотекою під 3% зросла до 217

Станом на 9 серпня 2012 року в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, зросла до 217.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов під час селекторної наради з регіонами.

За його словами, банки видали громадянам 202 кредити, надані кредити профінансовані банками на 48 млн. 617 тис. грн. У Києві з моменту старту програми укладено 67 договорів і видано стільки ж кредитів. У програмі бажають взяти участь 1356 жителів столиці.

О.Аліпов відзначив, що в рамках цієї програми понад 3 тис. квартир мають ступінь готовності понад 80% і можуть бути введені в експлуатацію цього року. В цілому, для участі в програмі заявлено близько 13 тис. квартир на 2012-2013 роки.

За даними Мінрегіону, на 9 серпня всього в програмі виявили бажання взяти участь 11 тис. 192 осіб. Забудовники надали для участі в програмі 258 житлових будинків, в яких пропонується для придбання 11 тис. 71 квартира.

У Мінрегіоні зазначили, що на 9 серпня не укладено жодного договору в Житомирській, Кіровоградській, Луганській і Тернопільській областях.

При цьому з початку року за всіма житловими програмами в Україні профінансовано придбання 1 тис. 116 квартир для громадян. Зокрема, укладено 230 договорів на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості, надано 171 пільговий кредит у рамках програми молодіжного житлового кредитування. Також Державна іпотечна установа профінансувала 153 кредити на придбання житла.

Як повідомляв УНІАН, на 8 серпня ц.р. в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, зросла до 163.

Участь в програмі брали 234 будинки, в яких доступні для придбання 10 тис. 296 квартир. При цьому майже 10 тис. 400 громадян виявили бажання одержати здешевлені іпотечні кредити.