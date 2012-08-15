Мінрегіон має намір спростити отримання компенсації різниці в тарифах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства має намір спростити процедуру отримання підприємствами ЖКГ компенсації різниці в тарифах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк журналістам після селекторної наради з регіонами.

За його словами, міністерство розробило зміни до постанови Кабінету міністрів України №517 від 11 червня 2012 року «Про затвердження Порядку і умов надання в 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання і водовідведення, які вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії і послуг з централізованого водопостачання і водовідведення тарифам, які затверджувалися та/або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування».

«Учасники цього процесу (підприємства ЖКГ - УНІАН) повинні відкривати у казначействі свої рахунки по кожному заліку (кредиторська, дебіторська заборгованість — УНІАН). Зараз ми говоримо: вони можуть не відкривати ці рахунки, а головні учасники цих процесів відкривають ці рахунки, через які проводитимуться розрахунки», - сказав міністр.

А.Близнюк уточнив, що постанову планується розглянути у Кабінеті міністрів у понеділок, 20 серпня.

«Постанова підготовлена, сьогодні я її підпишу і у понеділок ми її подамо на розгляд Кабінету міністрів», - додав міністр.

У ході селекторної наради перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов зазначив, що з 6,9 млрд грн, передбачених на погашення різниці в тарифах, одержано 3,9 млрд грн, з них 3,8 млрд грн узгоджено Мінфіном, на 2 млрд грн проведені розрахунки.

«Є ще 3 млрд грн, які потрібно зараз оформити... Але на 3 мільярди сьогодні не подано жодних документів», - додав він.

О.Аліпов також повідомив, що міністр завізував законопроект щодо додаткових 6 млрд грн за газовими розрахунками.

«Є ще 3 мільярди, на які потрібно знайти джерело. Тому ми над цим працюємо», - уточнив А.Близнюк.