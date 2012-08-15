Янукович підписав зміни до Податкового кодексу щодо прибутку готелів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України «Про внесення зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено стимулювання розвитку готельного сектора і підвищення прозорості функціонування засобів розміщення шляхом встановлення більш помірного значення обов’язкової долі доходу, що надходить від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання, з 75% до 50% сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 6 липня.