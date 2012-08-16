Дніпру загрожує бактеріологічне забруднення - Київводоканал

ПАТ «АК «Київводоканал» занепокоєно ситуацією, що склалася у Вишгороді, де через відсутність системи зливової каналізації усі дощові води надходять у ставок, який по суті виконує функцію накопичувача під час злив.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал».

У повідомленні зазначається, що протягом останніх років відбувається активна підсипка берега та забудова прибережної частини зазначеної водойми, що призводить до суттєвого зменшення її об’єму.

Фахівці ПАТ «АК «Київводоканал» ще минулого року досліджували проби води зі згаданої водойми та з’ясували, що ступінь забруднення, особливо бактеріологічного, перевищує усі допустимі норми.

У зв’язку з інтенсивними зливами протягом останніх декількох діб, рівень води в озері досяг критичної межі. Для вирішення проблеми адміністрація міста Вишгород із залученням бригад МЧС прийняла рішення про перекачування води з озера-накопичувача безпосередньо у річку Дніпро. Бригади МЧС вже працюють на місці події.

У прес-службі зазначили, що місто Вишгород розташоване вище Києва, неподалік від водозабору Дніпровської водопровідної станції ПАТ «АК «Київводоканал», яка обслуговує понад 30% міста Києва. Таким чином, усі перекачані у річку Дніпро води з великою концентрацією забруднення протягом найближчого часу надійдуть на водозабірні споруди.

«Це може призвести не лише до погіршення якості питної води у районах, які забезпечуються водою з цієї станції, а й взагалі до зупинки роботи водозабору з метою не допущення потрапляння забрудненої води у міський водопровід», - наголосили у прес-службі.