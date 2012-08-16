В Донецьку подано понад 2,5 тис. позовів до суду на боржників за воду на 4,54 млн грн

Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал» з початку поточного 2012 року подало до суду 2 604 судових позовів проти своїх боржників на загальну суму 4 млн 540 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей час донецькі суди встигли задовольнити на користь міськводоканалу 2 512 позовів на суму 4 млн 323 тис грн. За минулі 7 місяців оплата по виконавчих листах за поточний і минулі роки надійшла у розмірі 5 млн 667 тис грн.

Тільки за липень 2012 року «Донецькміськводоканал» подав 544 позови до суду на своїх боржників, загальна сума за всіма позовними заявами склала 874 тис грн.

В середньому кожного місяця юридична служба направляє до районних судів від 500 до 700 позовних заяв.

За словами директора КП «Донецькміськводоканал» Юрія Перебийноса, «такі судові справи завжди вирішуються на користь водоканалу, адже ми висуваємо до неплатників абсолютно обгрунтовані претензії: послугу одержали, будь ласка, за неї розплатіться».

«Ми завжди даємо шанс нашим споживачам погасити накопичену заборгованість і не доводити справу до відключень або суду, пропонуємо укласти договір про поетапне погашення боргу. Але не всі абоненти використовують таку можливість, змушуючи нас вдаватися до таких неприємних мір», - пояснив директор водоканалу.