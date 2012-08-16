З початку року молодим сім'ям на придбання житла надано 161 кредит на 54,5 млн грн

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за січень-липень 2012 року надав молодим сім'ям на придбання житла 161 пільговий кредит на суму 54,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер повідомив журналістам голова правління фонду Леонід Рисухін.

За його словами, за цією програмою введено в експлуатацію 14 житлових будинків на 723 квартири, з яких 129 квартир одержали молоді сім'ї.

До кінця цього року фонд планує надати пільгові кредити на придбання житла ще 400 сім'ям, довівши загальну кількість забезпечених житлом сімей до 550-560 за підсумками року.

Голова правління фонду відзначив, що за програмою доступного житла з початку року освоєно 35 млн. грн, за рахунок яких 287 сімей одержали державну підтримку на придбання житла. За цією програмою введено в експлуатацію 8 об'єктів.

В цілому за програмою доступного житла планується надати держпідтримку 1,5 тис. сімей. Для цих цілей в держбюджеті цього року передбачено 196,2 млн. грн.

При цьому за програмою часткової компенсації кредитів комерційних банків фонд обслуговує близько 8,5 тис. чоловік.

За даними фонду, на 14 серпня укладено 234 договори на суму 55,6 млн. грн у 22 регіонах України за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання житла громадянам, які потребують покращення житлових умов.

Л.Рисухін відзначив, що за 20 років діяльності фонд забезпечив житлом 30 тис. молодих сімей.

Зокрема, за програмою пільгового молодіжного кредитування, що діє з 1997 року, 10,5 тис. сімей одержали пільгові кредити на будівництво (придбання) житла на більш як 1 млрд грн. Введено в експлуатацію 467,2 тис. кв. м житла.

За програмою часткової компенсації кредитів комерційних банків в 2003-2008 роках 17,9 тис. молодих сімей уклали договори на часткову компенсацію відсотків. З Держбюджету ця програма профінансована на 690 млн. грн. При цьому в галузь залучено близько 2,1 млрд грн позабюджетних коштів, що дало можливість ввести в експлуатацію 1,05 млн. кв. м житла.

За програмою доступного житла, що діє з 2010 року, була надана державна підтримка 1669 сім'ям, освоєно 169,6 млн. грн бюджетних коштів. До сфери будівництва додатково залучено 463 млн. грн власних внесків громадян, що дало можливість ввести в експлуатацію 53 житлових будинки.