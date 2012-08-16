Видачу перших пільгових кредитів ОСББ заплановано на вересень

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у вересні 2012 року планує видати перші пільгові кредити об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення реконструкції, ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер повідомив журналістам голова правління фонду Леонід Рисухін.

За його словами, фонд продовжує прийом заявок на надання пільгових кредитів від юридичних осіб, зокрема від ОСББ.

«Упродовж максимум 10 днів ми надамо Мінрегіону перших кандидатів на одержання кредитів... У вересні ми даватимемо перші кредити», - сказав Л.Рисухін.

Голова правління фонду уточнив, що головним розпорядником коштів за цією програмою є Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, а фонд є одержувачем коштів і займатиметься обслуговуванням кредитів.

Він сказав, що фонд розглядає заявки на одержання кредитів і перевіряє платоспроможність позичальників, після чого проекти розглядає комісія Мінрегону, яка ухвалює рішення про видачу кредитів.

За даними Мінрегіону, на сьогодні надійшло 22 заявки на одержання кредитів на суму 68,340 млн. грн. Зокрема, 9 заявок від ОСББ у Волинській області на суму 6,325 млн. грн, 3 заявки від ОСББ у Дніпропетровській області на суму 370 тис. грн, 3 заявки в Донецькій області на 40 млн. грн, 1 заявка в Івано-Франківській області на 110 тис. грн, 1 заявка в Луганській області на 6 млн. грн, 4 заявки від ОСББ в Одеській області на 1,3 млн. грн, 1 заявка в Херсонській області на 14,235 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву почав прийом заявок на одержання пільгових бюджетних кредитів у сфері житлово-комунального господарства.

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн. грн.

Перевагу при відборі одержать проекти, які зменшують обсяг споживання ресурсів, комплексно вирішують проблеми населеного пункту або групи житлових будинків, що знаходяться в єдиній технологічній схемі.

Пільговий кредит надається строком до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки становить 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці від дня зарахування коштів.

31 травня 2012 року Кабмін ухвалив постанову № 599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, зокрема об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».