Уряд затвердив ТЕО нацпроекту «Чисте місто» вартістю 435 млн євро

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня 2012 року затвердив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) Національного проекту «Чисте місто» вартістю 435 млн євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами.

За даними агентства, у рамках проекту передбачається будівництво за 2 роки заводів з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) у 10 містах України. Реалізація проекту створить близько 2000 робочих місць в усій країні.

«Уряд дав «зелене світло» для створення індустрії сміттєпереробки. 10 нових комплексів у різних регіонах України, з глибиною переробки більше 50% становитимуть основу нової індустрії України і служитимуть прикладом для втілення в життя національного проекту в інших регіонах країни, - сказав голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.

За його оцінками, нова індустрія утилізації відходів здатна залучити до України до 400 млн євро приватних інвестицій і щороку утилізувати понад 1,5 млн тонн відходів.

Раніше Держінвестпроект повідомив, що тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) по 10 містах було проведено 7 грудня 2011 року, цю роботу завершено, і по кожному місту розроблено проекти майбутніх заводів.

Після ухвалення постанови Кабінету міністрів про затвердження ТЕО планується оголосити інвестиційні конкурси з будівництва заводів.

Як повідомляв УНІАН, національний проект «Чисте місто» реалізовуватиметься у 10 пілотних містах, визначених у ТЕО. Потужність переробки у цих містах становить: Київ і Харків - 300 тис. тонн ТПВ на рік, Дніпропетровськ - 200 тис. тонн ТПВ на рік, Чернівці, Суми, Полтава, Хмельницький, Кіровоград, Тернопіль і Вінниця - 100 тис. тонн ТПВ на рік кожний.

Проект «Чисте місто» є одним з основних у переліку національних проектів, затверджених Кабінетом міністрів України 8 грудня 2010 року. Національним проектом передбачено перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів, яка забезпечить системне розв’язання проблеми забруднення навколишнього середовища.