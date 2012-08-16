Будівельні підприємства України в січні-липні знизили обсяги робіт на 6,2%

Будівельні підприємства України в січні-липні 2012 року зменшили обсяги робіт на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 30 млрд 197,2 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства знизили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 4% - до 2 млрд 790,5 млн. грн, з будівництва будівель і споруд — зменшили на 7,3%, до 24 млрд 084,6 млн. грн, із встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – збільшили на 0,3%, до 3 млрд 106,2 млн. грн, із завершення будівництва – збільшили на 2,2%, до 167,7 млн. грн, з оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 4,4%, до 48,2 млн. грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічному переоснащення становили 80,7% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 12,5%, з поточного ремонту – 6,8%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у січні-липні п.р. знизили обсяг робіт на 11,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 6 млрд 859 млн. грн, виконавши 22,7% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в січні-червні 2012 року зменшили обсяги робіт на 1,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 25,084 млрд грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн. грн.

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