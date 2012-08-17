Запорізька облрада вирішила компенсувати громадянам 10% першого внеску за іпотекою під 3%

Запорізька облрада прийняла програму, в рамках якої жителям регіону, учасникам програми «Доступне житло» (іпотека під 3%) з обласного бюджету компенсують 10% суми першого внеску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, відповідне рішення було ухвалене 16 серпня на 20-й позачерговій сесії Запорізької облради.

«Мета програми – підвищення рівня забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом зменшення особистого первинного внеску громадянина (25% загальної вартості – УНІАН). Програма діятиме до кінця 2012 року. Загальний обсяг її фінансування за рахунок обласного бюджету становить 500 тис. грн», - повідомили у прес-службі, відзначивши, що ця сума «в бюджеті вже закладена».

Згідно з даними ОДА, взяти участь у програмі придбання доступного житла зможуть близько 20 сімей Запорізької області, які потребують поліпшення житлових умов.

Як раніше повідомляв голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко – ініціатор ухвалення програми здешевлення першого внеску за рахунок коштів облбюджету, «на компенсацію частини першого внеску в першу чергу зможуть розраховувати сім'ї, у яких є інваліди, багатодітні сім'ї, а також сім'ї, в яких батько і мати працюють у бюджетній сфері».

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю ухвалою №465 від 23 травня п.р. вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.