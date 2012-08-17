Прокуратура перевіряє інформацію про скидання стічних вод у Дніпро з Вишгорода

Дніпровська екологічна прокуратура із залученням фахівців контролюючих органів проводить перевірку інформації щодо перекачування води з озера-накопичувача у річку Дніпро та можливого впливу цих дій на ситуацію в екологічній сфері.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, для інструментально-лабораторного контролю вже відібрано проби води поблизу озера, куди надходять зливові води м. Вишгорода, та у місці забору води для потреб столиці.

Прокуратура заявляє, що особливу увагу під час перевірки приділяє з’ясуванню повноти вжиття органами місцевої влади заходів щодо належного функціонування дощових каналізаційних систем Вишгорода.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня «Київводоканал» висловив занепокоєння з приводу ситуації, що склалася у Вишгороді, де через відсутність системи зливової каналізації усі дощові води надходять у ставок, який, по суті, виконує функцію накопичувача під час злив. Як зазначили у водоканалі, ще минулого року фахівці підприємства досліджували проби води зі згаданої водойми та з’ясували, що ступінь забруднення, особливо бактеріологічного, перевищує усі допустимі норми.

У зв’язку з інтенсивними зливами протягом останніх кількох діб рівень води в озері досяг критичної межі. Для вирішення проблеми адміністрація міста Вишгород із залученням бригад МЧС прийняла рішення про перекачування води з озера-накопичувача безпосередньо у річку Дніпро.

У прес-службі зазначили, що місто Вишгород розташоване вище Києва, неподалік від водозабору Дніпровської водопровідної станції ПАТ «АК «Київводоканал», яка обслуговує понад 30% Києва. Таким чином, усі перекачані у річку Дніпро води з великою концентрацією забруднення протягом найближчого часу надійдуть на водозабірні споруди.

«Це може призвести не лише до погіршення якості питної води у районах, які забезпечуються водою з цієї станції, а й взагалі до зупинки роботи водозабору з метою недопущення потрапляння забрудненої води у міський водопровід», - наголосили у прес-службі.