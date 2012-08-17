Порядок приймання в експлуатацію об'єктів будівництва змінено

Кабінет Міністрів своєю постановою №757 від 15 серпня 2012 року вніс зміни у додаток 1 Порядку приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.

Про це йдеться у тексті документа, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з постановою, з пункту 6 Декларації про готовність об'єкту до експлуатації виключається графа «Серія і номер кваліфікаційного сертифікату (обов'язково вказується з 1 червня 2012 р.)» у частині інформації про осіб, відповідальних за виконання робіт.