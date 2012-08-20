Забудовників доступного житла можуть звільнити від податку на прибуток на 10 років

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства ініціює звільнення забудовників доступного житла від податку на прибуток на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк у рамках виставкового форуму «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».

«Ми пропонуємо на 10 років всіх, хто будує доступне житло для людей, звільнити від податку на прибуток», - сказав він.

Міністр пояснив, що планується звільняти від податку на прибуток ту частину квартир у будинку, які братимуть участь в програмах будівництва доступного житла.

«Лише для тих, хто будує доступне житло. І для соціально відповідального бізнесу, який буде кошти зі свого прибутку вкладати для своїх людей (оплачувати для своїх працівників перший внесок на придбання житла в рамках програми здешевленої іпотеки - УНІАН). Такий варіант ми теж розглядаємо», - сказав А. Близнюк.

Міністр також відзначив, що Мінрегіон збирає пропозиції від місцевих влад щодо надання земельних ділянок для будівництва індустріального (доступного) житла.

«Зараз ми готуємо земельні ділянки, які використовуватимуться для забудови індустріальним способом житла, яке буде доступним. Оскільки комерційне житло будуватиметься на тих самих принципах, на яких воно будується зараз», - сказав він.

За його словами, на сьогодні місцеві влади запропонували понад 1,7 тис. га землі.

А.Близнюк відзначив, що для управління процесом будівництва індустріального житла буде створено агентство, «яке займатиметься від держави всім комплексом цих питань».

Міністр уточнив, що для будівництва доступного житла земля надаватиметься безплатно, держава і місцеві органи влади вкладатимуть кошти в будівництво інженерної інфраструктури. При цьому забудовники доступного житла не платитимуть за приєднання будинків до інженерних мереж.

А.Близнюк також сказав, що для будівництва інженерної інфраструктури до доступного житла планується прямувати частину коштів з 1 млрд грн, передбачених цього року на програму здешевлення іпотечних кредитів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні планується створити державного замовника масового будівництва доступного житла.

Для будівництва житла в регіонах місцевими владами відібрано 628 майданчиків на 1,7 тис. га землі, забезпечених інженерною інфраструктурою.