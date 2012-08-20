В іпотеці під 3% знято обмеження площі й вартості житла

У програмі здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, знято верхні межі площі й вартості житла, проте перевищення цих параметрів не підлягає компенсації з боку держави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, чергові зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, вніс уряд 15 серпня 2012 року.

Згідно зі змінами, в програмі конкретизовані критерії до позичальників. Тепер у програмі можуть брати участь громадяни, які перебувають на квартирному обліку, а також громадяни, які не стоять у квартирній черзі, але забезпечені за місцем проживання житловою площею, що не перевищує 9 кв. м на одного члена сім'ї. Також у програмі можуть брати участь громадяни, які проживають у гуртожитках .

У Мінрегіоні зазначили, що ці уточнення конкретизують вимоги ст. 34 Житлового кодексу щодо учасників здешевлення іпотеки і виключають можливі різночитання.

При цьому розрахункова вартість житла не змінюється, але встановлюється виключно з урахуванням зареєстрованого місця проживання позичальника.

Змінами також уточнено перелік документів для отримання громадянами компенсації відсотків від держави. Серед цих документів довідка про перебування на квартирному обліку й довідка про склад сім'ї, видана виключно за місцем проживання.

Разом із тим, позичальник, який є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, також повинен надати копії документа, що засвідчує право на земельну ділянку, й відповідної проектно-кошторисної документації. Решта документів у переліку не змінилася.

Новий порядок також визначає, що в програмі можуть брати участь новобудови, введені в експлуатацію не раніше 2007 року (раніше — 2009 року).

Платоспроможність позичальника визначатиметься з урахуванням доходів його поручителів.

За оцінками Мінрегіону, ці зміни значно розширять пропозицію житла й дещо знизять його ціну.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2012 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. Згідно зі змінами, в програмі зможуть брати участь індивідуальні сільські забудовники.

23 травня 2012 року своєю постановою №465 Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Згідно зі змінами, в рамках програми квартири можна придбати не лише в незавершених об'єктах, а й у нереалізованих замовниками об'єктах, прийнятих у експлуатацію після 2009 року.

При цьому як обов'язковий власний внесок позичальника, який не перевищує 25% вартості житла й за бажанням позичальника може бути збільшений, можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири.

Постанова уточнює, що часткова компенсація відсотків надається позичальникам, перш за все, тим, хто перебуває на квартирному обліку, і молодим сім'ям, які мають дітей.

З постанови виключено пункт, який дозволяє позичальнику відчуження житла тільки громадянам, які відповідають вимогам, встановленим цим порядком, і які подали заяву про надання часткової компенсації відсотків.

Надання часткової компенсації припиняється, якщо середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї з розрахунку на одну людину перевищує десятиразовий (раніше - п'ятиразовий) розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.