Близнюк: на всі програми доступного житла з держбюджету-2013 потрібно 2 млрд грн

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства в державному бюджеті на 2013 рік планує передбачити 2 млрд грн на всі програми будівництва доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк в рамках виставкового форуму «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».

«На 2013 рік ми подали запит на 41 млрд грн. При цьому на доступне житло — 2 мільярди. На всі схеми доступного житла», - сказав А.Близнюк.

Як повідомляв УНІАН, змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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